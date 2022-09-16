هذه الإطلالة الحديثة لآن هاثاواي ستعيدكم 16 سنة إلى الوراء!

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في التفاصيل، ارتدت هاثاواي خلال عرض مجموعة مايكل كورس لربيع 2023 ، ملابس باللون البنّي من مايكل كورس لحضور عرض مجموعتها الجديدة، معتمدةَ معطف بجلد التمساح مع تنورة متطابقة له وكنزة اوفر سايز بياقة عالية. إعتمدت الممثلة الأميركية آن هاثاواي في أسبوع الموضة في نيويورك، ستايلاً سرعان ما أصبح حديث الجميع على مواقع التواصل الإجتماعي، لأنه ذكّر المشاهدين بإطلالتها في فيلم The Devil Wears Prada من خلال الملابس، تسريحة الشعر وحتّى المكياج.في التفاصيل، ارتدت هاثاواي خلال عرض مجموعة مايكل كورس لربيع 2023 ، ملابس باللون البنّي من مايكل كورس لحضور عرض مجموعتها الجديدة، معتمدةَ معطف بجلد التمساح مع تنورة متطابقة له وكنزة اوفر سايز بياقة عالية.

واكتملت إطلالتها بحذاء ستيليتو لامع وحقيبة كلاتش بالبنّي الداكن، في لوك تشابه إلى حدّ كبير بإحدى إطلالاتها في فيلم The Devil Wears Prada، إذ أطلّت آنذاك بكنزة بياقة عالية مع سترة جلديّة قصيرة وباللون البنّي. هذا ليس فحسب، ففي اللوكين اللذين يفصلهما 16 سنة، اعتمدت النجمة الأميركية تسريحة شعر ارتكزت على الغرة الأمامية مع مكياج ناعم ارتكز على احمر شفاه بنّي فاتح.