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المرأة

ظهرا بلقطات رومنسية.. وصيفة ملكة جمال لبنان السابقة تستمتع بشهر العسل مع عريسها الفلسطيني في المالديف (صور وفيديو)

Lebanon 24
16-09-2022 | 03:04
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نشرت ملكة جمال لبنان السابقة والممثلة سينتيا صمويل صورا جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام، ظهرت فيها برفقة زوجها الممثل الفلسطيني آدم بكري وهما يستمتعان بشهر العسل في جزر المالديف.

 

وظهرت صمويل وبكري بلقطات رومنسية من شعر عسلهما.

 

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A post shared by Cynthia Samuel ♾ سينتيا صموئيل (@cynthiasam)


 
 
 
 

وتزوج الثنائي منذ قرابة الأسبوع في زفاف وصف بـ "الأسطوري" في قبرص.  

المصدر: "رصد" لبنان 24
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