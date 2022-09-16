ظهرا بلقطات رومنسية.. وصيفة ملكة جمال لبنان السابقة تستمتع بشهر العسل مع عريسها الفلسطيني في المالديف (صور وفيديو)

نشرت ملكة جمال لبنان السابقة والممثلة سينتيا صمويل صورا جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام، ظهرت فيها برفقة زوجها الممثل الفلسطيني آدم بكري وهما يستمتعان بشهر العسل في جزر المالديف.

وظهرت صمويل وبكري بلقطات رومنسية من شعر عسلهما.

وتزوج الثنائي منذ قرابة الأسبوع في زفاف وصف بـ "الأسطوري" في قبرص.