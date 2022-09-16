4 خطوات لمساعدة طفلك في التغلب على مخاوفه

المخاوف جزء طبيعي من الطفولة، فالأطفال يمتلكون خيال واسع، وقد يقودهم خيالهم نحو الشعور بالخوف من أشياء عادية، أو ربما بدون سبب أصلاً.

وعلى الرغم من أن المخاوف طبيعية في هذه المرحلة العمرية، إلا أنه لا يجب ترك الطفل فريسة لمخاوفه حتى لا تتضخم داخله وتؤثر عليه في المستقبل. لذا يجب أن تساعدي طفلك في التعامل مع مخاوفه بطريقة صحيحة، والتغلب عليها، وهو ما يمكنكِ فعله عبر إتباع الخطوات التالية.

1- استمعي باهتمام لحديث طفلك عن مخاوفهعندما يتحدث طفلك عن مخاوفه، لا تحاولي منعه من الحديث أو تقللي من مشاعره أو تسخري منها، بل أنصتي له باهتمام، وحتى لو بدأ في البكاء لا تحاولي إيقافه، دعيه يعلم أنكِ مهتمة به، ومقدرة لمشاعره، وأنكِ بجانبه وموجودة من أجله دائماً.2- خصصي وقت لطفلكلدبكِ الكثير من المهام والمسؤوليات، ولكن هذا ليس مبرراً لإهمال طفلك وعدم قضاء وقت معه، خصصي وقت لطفلك تهتمي به دون أن تمنعك عوامل تشتيت مثل الأجهزة وغيرها.قضاء وقت خاص مع طفلك يشعره بالاهتمام والأمان مما يعزز ثقته بنفسه ويساعده في التغلب على مخاوفه.3- استخدمي اللعب للتخلص من الخوفاللعب ليس للتسلية فقط، بل يمكنكِ من خلال اللعب إنشاء عالم خيالي لطفلك يساعده في التغلب على مشاعره السلبية في الواقع، مثلاً إذا كان طفلك يخاف من عدم وجودك، العبي معه لعبة الاختباء، ومنها سوف يتعلم طفلك أن ماما سوف تظهر مرة أخرى ولا داعي للخوف من اختفائها لوقت مؤقت.4- ضعي حدود ونهاية لمخاوف طفلكعندما يخاف طفلك من شيء ما، فإن جزء كبير من خوفه هو الاعتقاد بأن هذا الخوف سوف يستمر إلى الأبد، لذا فإن وضع حدود ونهاية لخوف طفلك، سوف يساعد على تهدئته.