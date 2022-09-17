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المرأة

ظهرت بفستان أزرق مُثير.. ماغي بو غصن تحتفل بعيد ميلادها وترقص بإثارة شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
17-09-2022 | 02:09
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احتفلت الممثلة ماغي بو غصن بعيد ميلادها بأجواء مميزة وبحضور زوجها المنتج جمال سانا وعدد من الأصدقاء والنجوم ومن أبرزهم الفنانة نوال الزعبي.

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A post shared by Maguy Bou Ghosn - ماغي بو غصن (@maguyboughosn)

 

 

وخطفت ماغي الأنظار بإطلالتها حيث ارتدت فستاناً ضيقاً وقصيرا باللون الأزرق.

 

وانتشرت فيديوهات لماغي وهي ترقص بإثارة وفرح. كما ظهرت إلى جانب زوجها وهي تقطع قالب الحلوى المميز.

 
 

 

 

 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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