ظهرت بفستان أزرق مُثير.. ماغي بو غصن تحتفل بعيد ميلادها وترقص بإثارة شاهدوا الفيديو

احتفلت الممثلة ماغي بو غصن بعيد ميلادها بأجواء مميزة وبحضور زوجها المنتج جمال سانا وعدد من الأصدقاء والنجوم ومن أبرزهم الفنانة نوال الزعبي.
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وخطفت ماغي الأنظار بإطلالتها حيث ارتدت فستاناً ضيقاً وقصيرا باللون الأزرق.
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A post shared by Aghani Aghani - أغاني أغاني (@aghaniaghani)
A post shared by Aghani Aghani - أغاني أغاني (@aghaniaghani)
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A post shared by Aghani Aghani - أغاني أغاني (@aghaniaghani)
وانتشرت فيديوهات لماغي وهي ترقص بإثارة وفرح. كما ظهرت إلى جانب زوجها وهي تقطع قالب الحلوى المميز.