Advertisement

المرأة

"شفتي ليش بحبك أنا".. غزل متبادل بين رحمة رياض وسيرين عبد النور (صور)

Lebanon 24
17-09-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-991483-637990108610746844.jpg
Doc-P-991483-637990108610746844.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعربت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور، عن إعجابها بالكلام الذي قالته النجمة العراقية رحمة رياض، في مقطع فيديو نشرته عبر "ستوري" حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام".

 
Advertisement
 

وقالت رحمة رياض في الفيديو الذي نشرته سيرين عبر "ستوري انستغرام": الرزق لو على البشر يا ويلنا كان راحت علينا.. بس دام رب العالمين فوق هو يرزقك بالناس الزينة.. بالزوج الصالح.. بالاهل الزينين... بالأصحاب.. بالشغل.. بكل شي".

 

 

وعلّقت سيرين على الفيديو: " شفتي ليش بحبك أنا.. الله يحميكي حبيبتي".

 

لتقوم رحمة رياض بإعادة نشر تعليق سيرين عبر "ستوري" حسابها على "انستغرام" وردت قائلة: "أنا بحبك كتير يا متواضعة يا كبيرة".

 

 

وتناقل رواد السوشال ميديا الصور والفيديو وتعليقات النجمتين معبرين عن محبتهم لهما ولهذا التواصل المميز والمحبة بينهما.

 
المصدر: be trending
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:25 | 2022-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:58 | 2022-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:40 | 2022-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2022-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:37 | 2022-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
04:34 | 2022-09-17
03:34 | 2022-09-17
02:09 | 2022-09-17
14:00 | 2022-09-16
11:00 | 2022-09-16
08:00 | 2022-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website