"شفتي ليش بحبك أنا".. غزل متبادل بين رحمة رياض وسيرين عبد النور (صور)

أعربت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور، عن إعجابها بالكلام الذي قالته النجمة العراقية رحمة رياض، في مقطع فيديو نشرته عبر "ستوري" حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام".

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وقالت رحمة رياض في الفيديو الذي نشرته سيرين عبر "ستوري انستغرام": الرزق لو على البشر يا ويلنا كان راحت علينا.. بس دام رب العالمين فوق هو يرزقك بالناس الزينة.. بالزوج الصالح.. بالاهل الزينين... بالأصحاب.. بالشغل.. بكل شي".

وعلّقت سيرين على الفيديو: " شفتي ليش بحبك أنا.. الله يحميكي حبيبتي".

لتقوم رحمة رياض بإعادة نشر تعليق سيرين عبر "ستوري" حسابها على "انستغرام" وردت قائلة: "أنا بحبك كتير يا متواضعة يا كبيرة".

وتناقل رواد السوشال ميديا الصور والفيديو وتعليقات النجمتين معبرين عن محبتهم لهما ولهذا التواصل المميز والمحبة بينهما.