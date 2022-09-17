ممثلة مصرية لم تشرب المياه منذ 17 عاماً.. والسبب؟!

كشفت الممثلة المصرية سماح انور انها امتنعت عن شرب المياه منذ 17 عاماً وذلك لإحتوائها على لون ورائحة، وتأثيرها بالسلب على صحتها.

وخلال حلولها ضيفة على برنامج "كلام الناس" على شاشة "mbc مصر"، اكدت انور انها تقوم بتعويض هذا الامر من خلال شربها المياه الغازية بدون سكر، أو تناول مشروبات ساخنة بشرط ان تقوم بغلي المياه للتخلص من أي ميكروبات، بالإضافة لاكل الفواكه والخضروات.

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وقالت: "لما باخد بق ميّه جسمي بيضايق وبطني توجعني، وأنا بتجاوب مع جسمي وأشعر بما يؤلمه، ولازم أوضح أنني لست طبيبة ولا متخصصة، وهذا نظامي الخاص وقد يكون شديد الضرر بالآخرين".

وتابعت:"إحنا مش لازم نشرب المياه بالفم.. أنا بأكل المياه كتير.. وده من خلال الفواكه والخضروات.. جسمي بياخد الكمية اللي محتاجها من خلالها".

واكملت:"اللي بيشرب مياه طول الوقت أصيبوا بأمراض على المدى البعيد على الأقل".