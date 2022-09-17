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المرأة

ريتا حرب تكشف: أتمنى تجسيد هذه الشخصية

Lebanon 24
17-09-2022 | 14:00
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رغم أنها غيّرت مسارها من الإعلام إلى التمثيل، فإن من يشاهدها ممثلة لا يصدق أنها حديثة عهد بهذه التجربة. إنها ريتا حرب، التي استطاعت - من خلال أدوار مؤثرة - أن تثبت قدراتها في التمثيل. 
 
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وفي إطار حديثها عن دورها في مسلسل "ستليتو" كشفت ريتا في حوار صحافي عن مشروعها الحلم وقالت: "مشروعي الحلم، هو تقديم شخصية الفنانة الراحلة داليدا، لأنها فنانة كبيرة، قتلتها الوحدة في النهاية. فتقديم عمل عن حياتها، أعتبره حلم حياتي، وأتمنى أن تقوم شركة إنتاج بتقديم مثل هذا العمل الكبير، وأقدم فيه هذه الشخصية العظيمة. هناك أدوار كثيرة كنت أحلم بها كثيراً، واليوم حققتها، وأي مسلسل يُخرج مني إبداعاً أكبر يكون حلماً تحقق".
 
 
المصدر: زهرة
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