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المرأة

كاريس بشار: أنا وألما متشابهتان جداً

Lebanon 24
17-09-2022 | 11:00
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بمسلسل ستيليتو، تشارك كاريس بشار في تجربة درامية خاصة.

على هامش تصوير حلقات مسلسل ستيليتو، صرّحت كاريس بشار أنها تعتبر هذا المسلسل تجربة خاصة بالنسبة إليها؛ فهو من التجارب الدرامية القليلة التي تضم مجموعة نساء في الأربعينيات صديقات منذ الطفولة تجمعهن ظروف مختلفة وتحدث لكل واحدة منهن جريمة تقلب مسار حياتها.
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وتقول عن شخصية ألما التي تجسدها ضمن الأحداث أنها تمر بموقف ضمن مراهقتها كان من الممكن أن يقضي على حياتها، ولكنها شخصية قوية كثيراً جعلتها تتجاوز هذه المشكلة.

تشابه الشخصيات
وأضافت أن شخصية ألما شخصية متسامحة جداً؛ فهي بالرغم مما حدث لها لم تفكر في الإنتقام وتمنت أن يكون هناك العديد من الشخصيات بالحياة مثل " ألما "؛ فهي لا تحمل شراً بداخلها ولديها قدرة كبيرة على التسامح.
وكشفت كاريس أنها وشخصية ألما التي تجسدها ضمن الأحداث متشابتان كثيراً؛ وهو ما جعل هناك صعوبة في تجسيدها .
والمسلسل يشارك ببطولته ديمة قندلفت وندى أبو فرحات وريتا حرب وقيس الشيخ نجيب وسامر المصري وبديع أبو شقرا وكارلوس عازار، وتدور أحداثه في 90 حلقة عبر شاشة الـأم بي سي.
المصدر: نواعم
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