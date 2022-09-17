Advertisement

المرأة

هذه أشهر مجوهرات الملكة إليزابيث وأغلاها ثمناً

Lebanon 24
17-09-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-991604-637990425589080880.jpg
Doc-P-991604-637990425589080880.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تزينت الملكة إليزابيث الثانية خلال سنوات حكمها السبعين بمجموعة كبيرة من المجوهرات الثمينة تألفت من تيجان، وبروشات، وعقود، وقلادات، سوف تنتقل إلى أولادها وأحفادها. تعرفوا فيما يلي على بعض القطع الاستثنائية التي تتضمنها هذه المجموعة من المجوهرات الملكية.
Advertisement

ويمكن لهذه القطع أن تعود للظهور مستقبلاً في إطلالات سيدات العائلة المالكة البريطانية، أبرزهن: كاميلا باركر بولز التي أصبحت الملكة القرينة الجديدة، وكايت ميدلتون التي أصبحت تحمل لقب أميرة ويلز الذي كان يعود سابقاً للأميرة ديانا.

كما يأتي على رأس قائمة مجوهرات الملكة إليزابيث، "عقد نظام حيدر آباد" الذي حصلت عليه كهدية زفاف من حيدر نظام آباد الذي كان يُعرف كأحد أغنى أغنياء العالم في عصره. ويحمل هذا العقد توقيع دار Cartier الفرنسية، وهو مُرصع بحوالي 50 ماسة وتُقدر قيمته بنحو 77 مليار دولار.
- "بروش كولينان الثالث والرابع" الذي سبق أن ظهرت به الملكة الراحلة بمناسبات عدة أبرزها زيارة رسمية إلى هولندا عام 1958 ثم خلال الاحتفالات باليوبيل الماسي في عام 2012. يتزين هذا البروش بثالث ورابع أكبر حجرين مقطوعين من "ماسة كولينان" الشهيرة. يتميز الحجر الثالث بقطعه الإجاصي ويبلغ وزنه 94,4 قيراط بينما يأخذ الحجر الرابع الشكل المربع ويبلغ وزنه 63 قيراط. يحتل هذا البروش المرتبة الثانية في ترتيب المجوهرات الأغلى ثمناً التي تتضمنها هذه المجموعة، وتُقدر قيمته بحوالي 59 مليار دولار.
- "تاج الملك جورج السادس" المرصع بالياقوت الأزرق، والذي تُقدر قيمته بحوالي 10 مليارات دولار. حصلت الملكة إليزابيث على هذا التاج كهدية من والدها الملك جورج السادس بمناسبة زفافها في العام 1947، وهو مُرصع بالماس بالإضافة إلى مجموعة من أحجار الياقوت الأزرق التي يتراوح وزنها بين 8 و30 قيراطا.
- "بروش الأمير ألبرت"، هو أحد أغلى البروشات التي تتضمنها مجموعة الملكة إليزابيث الثانية. وهو مُرصع بالماس والياقوت وكانت ترتديه الملكة باستمرار. يعود تصميم هذا البروش إلى عام 1840، وكان هدية من الأمير ألبرت إلى زوجته المستقبلية فيكتوريا كما كان تصميمه مصدر إلهام لخاتم خطوبة كايت ميدلتون الذي كان في الأصل خاتم خطوبة حماتها الأميرة ديانا. ويُقدر سعره بحوالي 9 مليارات دولار.
- التاج المرصع بالياقوت، الذي حصلت عليه الملكة كهدية من شعب بورما. تُزين هذا التاج 96 حبة من الياقوت الأحمر للحماية من الأمراض الـ96 التي تهدد جسم الإنسان وفق معتقدات شعب بورما. وتبلغ قيمة هذا التاج حوالي 9 مليارات دولار.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
02:00 | 2022-09-18
16:00 | 2022-09-17
14:00 | 2022-09-17
11:00 | 2022-09-17
07:45 | 2022-09-17
05:00 | 2022-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website