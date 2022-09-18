بعد معاناة مع المرض... وفاة الفنانة الشهيرة عن 92 عاماً

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نعى الديوان الوطني للثقافة والإعلام الفنانة فريدة صابونجي التي تعد إحدى أبرز الوجوه السينمائية والتلفزيونية في الجزائر والتي توفيت السبت عن عمر ناهز 92 عاما بعد معاناة مع المرض.وكانت صابونجي التي ولدت في 1930 بحي الدويرات في مدينة البليدة قد تعرضت لجلطة دماغية عام 2018 ابتعدت بعدها عن الظهور العام.بدأت صابونجي مشوارها الفني مبكرا في عمر 13 عاما وقدمت أعمالا مميزة على المسرح في حقبة الخمسينات حيث شاركت كبار نجوم الجزائر في أعمالهم أمثال محي الدين بشطارزي، ورويشد، ومحمد التوري وغيرهم.انضمت إلى الإذاعة عام 1947 حيث قدمت الدراما الإذاعية كما اشتهرت على الشاشة بأدوار المرأة الثرية المتغطرسة وأحيانا قاسية القلب.من أبرز مسلسلاتها التلفزيونية (المصير) و(المكتوب) و(الوصية) و(كيد الزمن) و(الامتحان الصعب) و(دار أم هاني) كما قدمت أفلام (ميدالية حسان) و(خوذ ما عطاك الله) و(ضياف بلا عرضة).ونالت على مدى مشوارها الفني جوائز عديدة وكذلك وسام الاستحقاق الوطني من مصف "جدير".