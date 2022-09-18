ديميت أوزدمير تستغل زفافها من أجل الدعاية... ماذا فعلت؟

إحتفلت الممثلة التركية ديميت أوزدمير بطلة "الطائر المبكر " بحفل زفافها على أوزهان كوتش في أحد أشهر الفنادق في تركيا، إلا أنها استغلت هذا الحدث، فقالت إحدى المواقع الإلكترونية التركية أن اوزدمير أقامت حفل زفافها في الفندق، مقابل الترويج له عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث تمت إتفاقية بينها وبين صاحب الفندق.

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(نواعم)