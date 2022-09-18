Advertisement

المرأة

ديميت أوزدمير تستغل زفافها من أجل الدعاية... ماذا فعلت؟

Lebanon 24
18-09-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-991746-637990973481798755.jpeg
Doc-P-991746-637990973481798755.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إحتفلت الممثلة التركية ديميت أوزدمير بطلة "الطائر المبكر " بحفل زفافها على أوزهان كوتش في أحد أشهر الفنادق في تركيا، إلا أنها استغلت هذا الحدث، فقالت إحدى المواقع الإلكترونية التركية أن اوزدمير أقامت حفل زفافها في الفندق، مقابل الترويج له عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث تمت إتفاقية بينها وبين صاحب الفندق.
Advertisement

(نواعم)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
11:00 | 2022-09-18
08:00 | 2022-09-18
05:00 | 2022-09-18
02:00 | 2022-09-18
23:00 | 2022-09-17
16:00 | 2022-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website