لصاحبات "وجه القلب".. إعتمدن الغرة الجانبية

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إعتمدت بعض النجمات في الآونة الأخيرة الغرة الجانبية، فكانت قصة الشعر هذه صيحة جديدة خلقت توازناً بين ملامح الوجه خصوصاً إذا كان على شكل قلب.إختارت دوا ليبا، كايلي جينر ومايلي سايرس وغيرهنّ من النجمات هذا الموسم صيحة الغرة الجانبية، لتعتمد كل واحدة منهنّ هذا الموديل على طريقتها الخاصة.مثلاً، إعتمدت دوا ليبا الغرة الجانبية مع الشينيون المرتفع للوك يعيدنا إلى التسعينيات.فإن كنتِ صاحبة وجه على شكل قلب فصيحة الغرة الجانبية ستناسبكِ حتماً. اعتمدي هذا الشكل من الغرة المتميّزة بطبقات طويلة وتصل إلى حدود الحواجب، وتلتقي الخصلات الأطول إلى الزاوية الخارجية لعينيكِ. أيضاً ستليق بكِ الغرة الجانبية والطويلة في حال كنتِ صاحبة وجه دائري، ما يجعل ملامح وجهكِ تبدو أنعم.