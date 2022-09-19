Advertisement

المرأة

لصاحبات "وجه القلب".. إعتمدن الغرة الجانبية

Lebanon 24
19-09-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-991903-637991675215849247.JPG
Doc-P-991903-637991675215849247.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إعتمدت بعض النجمات في الآونة الأخيرة الغرة الجانبية، فكانت قصة الشعر هذه صيحة جديدة خلقت توازناً بين ملامح الوجه خصوصاً إذا كان على شكل قلب. 

إختارت دوا ليبا، كايلي جينر ومايلي سايرس وغيرهنّ من النجمات هذا الموسم صيحة الغرة الجانبية، لتعتمد كل واحدة منهنّ هذا الموديل على طريقتها الخاصة. 
Advertisement

مثلاً، إعتمدت دوا ليبا الغرة الجانبية مع الشينيون المرتفع للوك يعيدنا إلى التسعينيات.

فإن كنتِ صاحبة وجه على شكل قلب فصيحة الغرة الجانبية ستناسبكِ حتماً. اعتمدي هذا الشكل من الغرة المتميّزة بطبقات طويلة وتصل إلى حدود الحواجب، وتلتقي الخصلات الأطول إلى الزاوية الخارجية لعينيكِ. أيضاً ستليق بكِ الغرة الجانبية والطويلة في حال كنتِ صاحبة وجه دائري، ما يجعل ملامح وجهكِ تبدو أنعم.
المصدر: jamalouki
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
02:30 | 2022-09-19
00:05 | 2022-09-19
23:00 | 2022-09-18
16:00 | 2022-09-18
14:00 | 2022-09-18
11:00 | 2022-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website