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المرأة

بأجواء فخمة.. وصيفة ملكة جمال لبنان السابقة تحتفل بزفافها في إيطاليا وفستانها الملوكي حديث الجمهور (صور وفيديو)

Lebanon 24
19-09-2022 | 00:05
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احتفلت رومي شيباني شقيقة ووصيفة ملكة جمال لبنان 2012 بزواجها في حفل أسطوري أقيم في مدينة "كومو" الايطالية.

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وتزوجت رومي من الدكتور جورج سماحة بحضور عدد من الأهل والأصدقاء وبأجواء فخمة.

 

 
 

وتألقت رومي بفستان زفاف فخم من تصميم المصمم اللبناني نيكولا جبران بدت فيه كالأميرات، واعتمدت تسريحة الشعر الشينيون وماكياجا ناعما.

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يُذكر ان رومي وشقيقتها التوأم رينا فازتا بلقب ملكة جمال لبنان وبالوصيفة الأولى في سابقة شهدتها المسابقة في لبنان.

المصدر: "رصد" لبنان 24

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