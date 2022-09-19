على عتبة الخمسين.. هيلدا خليفة بإطلالة مُثيرة على الشاطئ شاهدوا جمالها (صور)

نشرت المذيعة ومقدمة البرامج هيلدا خليفة صورا عبر حسابها الخاص على انستغرام.

هيلدا كانت على ما يبدو تودع آخر أيام الصيف على شاطئ البحر، فقد ظهرت بملابس صيفية خفيفة حيث ارتدت فستانا من دون أكمام وبفتحة عند الجانب أظهر قوامها.

هيلدا احتفلت الشهر الماضي بعيدها الـ 49 وهي لا تزال تحافظ على رشاقتها وعلى جمالها الطبيعي علما انها أم لولدين.

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وكانت هيلدا حديث المواقع في الفترة السابقة بإطلالتها في مسابقة ملكة جمال لبنان 2022 وسرقت الأضواء بفستان باللون الأبيض.