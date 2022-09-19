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المرأة

3 أشياء ممتعة تخفف عنكِ ضغط التخطيط للزفاف

Lebanon 24
19-09-2022 | 16:00
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التخطيط للزفاف مرحلة مرهقة جداً، فالتفاصيل كثيرة، والمهام لا تنتهي، والوقت ضيق، مما يشعرك بالضغط والتوتر، وعلى الرغم من الإجهاد والضغوط المصاحبة لفترة التخطيط للزفاف، إلا أن هناك جوانب ممتعة أيضاً، تضيف الإثارة والمتعة على هذه الفترة الصعبة، وتخفف شعورك بالضيق والتوتر، بل وتجعلكِ تحبينها أيضاً. تابعي القراءة لتتعرفي على الجوانب الممتعة التي تخفف عنكِ ضغط التخطيط للزفاف.
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1- الحصول على فرصة للإبداع والتفرد
التخطيط لزفافك يمنحكِ فرصة التفكير بحرية والاختيار دون قيود، وهنا تظهر روحك وشخصيتك الحقيقية، ويتفجر إبداعك بدافع الحصول على حفل زفاف فريد ومتميز. ربما حتى تقومين بعمل بعض الديكورات بنفسك.
2- فرصة جيدة للقرب من خطيبك
الكثير من التفاصيل تجمعك بخطيبك أثناء التخطيط للزفاف، بعض هذه التفاصيل قد يتعلق بأمور مزعجة مثل الخلافات العائلية أو المشاكل غير المتوقعة، ولكن حتى هذه الأمور المزعجة تدفعكما للتواصل معاً وإجراء مناقشات طويلة بشأنها، مما يعزز العلاقة بينكما ويشعركما بالتفاهم والقرب  والانسجام.
3- فرصة مثالية لرفض الأمور التقليدية وظهور شخصيتك الجريئة
اختيار تفاصيل حفل زفافك فرصة جيدة لتظهري شخصيتك الجريئة والتمرد على الأمور التقليدية، مثل اختيار فستان زفاف غير تقليدي، أو اختيار تصميم كعكة غير مألوف، أو الاستغناء عن إحدى فقرات الزفاف التقليدية مثل إلقاء باقة الزهور أو التخلي عن وصيفات العروس. إنها فرصتك لفرض شخصيتك العصرية الجريئة المنفتحة على العادات والتقاليد.

 
المصدر: نواعم
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