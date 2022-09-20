ظهرت بقميص فقط وبوضعية مُثيرة.. ملكة جمال لبنان تُفاجئ الجميع بإطلالة جريئة والجمهور:"ما عرفناكي"! (صور)

نشرت ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون صورا جديدة عبر حسابها الخاص على "انستغرام".

وفاجأت ياسمينا الجمهور حيث ظهرت بإطلالة جريئة، فارتدت قميصا باللون الأزرق فقط وجلست بوضعية مُثيرة.

وانهالت تعليقات المُتابعين الذين أشادوا بجمال ياسمينا، وعلق بعضهم بالقول: "ما عرفناكي".

يُذكر ان ياسمينا تستعد لتمثيل لبنان في مسابقة ملكة جمال الكون.