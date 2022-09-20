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المرأة

ظهرت بقميص فقط وبوضعية مُثيرة.. ملكة جمال لبنان تُفاجئ الجميع بإطلالة جريئة والجمهور:"ما عرفناكي"! (صور)

Lebanon 24
20-09-2022 | 01:44
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نشرت ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون صورا جديدة عبر حسابها الخاص على "انستغرام".

 

وفاجأت ياسمينا الجمهور حيث ظهرت بإطلالة جريئة، فارتدت قميصا باللون الأزرق فقط وجلست بوضعية مُثيرة.

 

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A post shared by Yasmina Zaytoun || ياسمينا زيتون (@yasminazaytoun)


 
 

وانهالت تعليقات المُتابعين الذين أشادوا بجمال ياسمينا، وعلق بعضهم بالقول: "ما عرفناكي".

 

يُذكر ان ياسمينا تستعد لتمثيل لبنان في مسابقة ملكة جمال الكون.

 

المصدر: "رصد" لبنان 24
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