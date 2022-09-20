أحلام تشن هجوماً على إعلامي سعودي.. ما علاقة أصالة؟

شنت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، هجوماً على الإعلامي السعودي فهد الأحمدي، بعد أن قارن بينها وبين الفنانة السورية أصالة نصري.

وكان الصحافي السعودي عبد الرازق الجبالي، نشر تغريدة عبر "تويتر" تغزل فيها بأداء أحلام الشامسي خلال إحدى حفلات موسم الرياض، والتي علق عليها قائلاً: "حدثني عن الفن أحدّثك عن أحلام".

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ليتدخل فهد الأحمدي ويقارن بينها وبين أصالة قائلاً: "لن تصبح أصالة"، وهو ما وضعه في مرمى هجوم محبي أحلام.





لم يتوقف الأمر عند هجوم محبي أحلام الشامسي، ولكنها قررت الرد بنفسها على تعليق الأحمدي مؤكدة أنها لن تكون إلا نفسها. لم يتوقف الأمر عند هجوم محبي أحلام الشامسي، ولكنها قررت الرد بنفسها على تعليق الأحمدي مؤكدة أنها لن تكون إلا نفسها.

وعلقت أحلام قائلة: "يا حليلك من قال لك إني أبي أكون أصالة، أنا أحلام وما أبي أكون إلا أحلام"، بجانب رموز تعبيرية للتاج في إشارة إلى كونها الملكة.





ومن جانبهم واصل محبي أحلام الهجوم على الأحمدي متهمينه بالبحث عن إثارة المشاكل والأزمات بين أحلام وأصالة نصري، وعلق البعض: "أحلام وأصالة حبابيب ما تسون هوشة من ولا شي"، "الله يخليكم كلهم فنانات كبار ونحبهم ليش هالحركات اللي مالها سنع"، "ليه تثير الفتنة بينهم".



ومن جانبهم واصل محبي أحلام الهجوم على الأحمدي متهمينه بالبحث عن إثارة المشاكل والأزمات بين أحلام وأصالة نصري، وعلق البعض: "أحلام وأصالة حبابيب ما تسون هوشة من ولا شي"، "الله يخليكم كلهم فنانات كبار ونحبهم ليش هالحركات اللي مالها سنع"، "ليه تثير الفتنة بينهم".

يذكر أن أصالة تصري وأحلام الشامسي عقدا جلسة صلح في منزل الأخيرة بعد دعوة على العشاء لإنهاء الخلاف بينهما.

المصدر: ليالينا