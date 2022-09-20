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المرأة

مفاحأة للجمهور.. نور إيهاب تعلن ارتباطها بشاب من الوسط الفني

Lebanon 24
20-09-2022 | 11:00
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كشفت الفنانة الشابة نور إيهاب، عن وجود "مشروع خطوبة" من شاب يعمل داخل الوسط الفني، مؤكدة أن شخصيته ستكون مفاجئة للجميع، ولن تكشف عن هويته، إلا بعد إتمام الخطوبة رسمياً.
وقالت نور إيهاب، خلال لقائها ضمن برنامج السفيرة عزيزة، المذاع عبر شاشة قناة dmc: "أعيش قصة حب مع شاب داخل الوسط الفني، وأكثر ما جذبني هو شخصيته الحنونة وتفهمه لطبيعة عملي ومواعيدها الشاقة".
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https://www.facebook.com/watch/?v=3264586327143982
وعن تفاصيل الخطوبة، أكدت نور أنها ستعلن عن تفاصيل الخطوبة قريبًا، رافضة الكشف عن اسم العريس حتى يكون مفاجأة للجمهور.
 
ويعرض حاليا لنور إيهاب، مسلسل أعمل إيه، يضم العمل عددا كبيرا من الفنانيين، أبرزهم الفنانة صابرين والفنان خالد الصاوي، ندى بسيوني، دنيا المصري، نور إيهاب محمد مهران، طارق عبد العزيز، سامية الطرابلسي، نهال عنبر، صبري عبد المنعم، أحمد جمال سعيد، أيمن عزب، ريهام الشنواني، حمدي هيكل مفيد عاشور، محمود الشرقاوي، وتأليف محمد الحناوي وإخراج أحمد عبد الحميد وإنتاج شركة سينرجي.
وتجرى أحداث مسلسل أعمل إيه، خلال 45 حلقة، في إطار اجتماعي وعائلي، حول أسرة إيناس وعبد الله وهما صابرين وخالد الصاوي، وطريقة تربيتهم لبناتهم الـ 4، وهن نجاة وفايزة وسومة وشادية.
 
المصدر: سيدتي
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