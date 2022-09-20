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المرأة

مذيعة الـ MTV السابقة تظهر بالمايوه.. ونصيحة منها للمتابعين (صورة)

Lebanon 24
20-09-2022 | 04:30
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نشرت المذيعة ومقدمة البرامج السابقة في قناة الـ mtv رولا صفا صورة عبر حسابها الخاص على انستغرام.

 

وظهرت رولا على البحر بمايوه وضعت فوقه القفطان، وعلقت على الصورة بالقول: "شخص عزيز جدًا على قلبي أخبرني مرة أن السعادة تأتي في لحظات مسروقة، فلا تدعوا أي من هذه اللحظات تمر".

 

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A post shared by Rolla Safa رولا صفا (@rollasafa)


 
 

يُذكر ان رولا بدأت مسيرتها التلفزيونية كمذيعة ربط فقرات على شاشة الـ lbci ثم انتقلت إلى قناة mtv وعملت فيها لسنوات قبل ان تترك العمل التلفزيوني وتتفرغ لعمل خاص بها.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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