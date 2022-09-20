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المرأة

فنانة شابة تعيش قصّة حبٍّ... ماذا قالت عن الخطوبة والعريس؟

Lebanon 24
20-09-2022 | 14:00
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قالت الفنانة الشابة نور إيهاب خلال "أعيش قصة حب مع شاب من الوسط الفني، وأكثر ما جذبني إليه هو شخصيته وتفهمه لطبيعة عملي ومواعيده الشاقة".

وعن الخطوبة، أشارت خلال لقائها في برنامج "السفيرة عزيزة" إلى أنها ستعلن عن تفاصيلها قريباً، رافضةً الكشف عن اسم العريس حتى يكون مفاجأة للجمهور.
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(لها)نو
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