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المرأة

مقابل 70.4 مليون دولار... كيم كارداشيان تشتري منزلًا جديدًا

Lebanon 24
20-09-2022 | 16:00
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ذكرت تقارير أن نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، اشترت منزلًا جديدًا في جنوب كاليفورنيا، كان مملوكا في السابق لعارضة الأزياء الشهيرة، سيندي كروفورد، وزوجها، راندي غربر.

وكشف موقع "ذا ديرت" أن النجمة، البالغة من العمر 41 عاما، اشترت ذلك المنزل الفخم المطل على المحيط في ماليبو مقابل 70.4 مليون دولار.
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وأضاف الموقع أن ذلك المنزل يضم 4 غرف نوم و5 حمامات، ويمتد على مساحة إجمالية تزيد على 7 آلاف قدم، اشتملت صالة جيم وغرفة عائلية كبيرة، وكذلك في الخارج، حيث توجد مدفأة، كابانا، ملعب تنس، مسبح وجاكوزي.

ويقع هذا المنزل الجديد على بعد نحو 22 كم من المنزل الذي اشتراه أخيرا طليقها، كانييه ويست، مقابل 57 مليون دولار، في المنطقة نفسها الرائعة المطلة على المحيط.

وبحسب ما ذكره الموقع في السياق ذاته، فإن تلك الصفقة تعد صفقة قياسية بالنسبة لكيم كارداشيان؛ إذ إنها أكبر صفقات ماليبو العقارية خلال العام الجاري حتى الآن، ورابع أكبر صفقة عقارية في كامل ولاية كاليفورنيا خلال 2022.
 
 
(فوشيا)
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