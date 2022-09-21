ستيفاني صليبا تُثير الجدل برقصها.. والجمهور ينتقد ملابسها: "تستري" (فيديو)

أطلقت الممثلة ستيفاني صليبا تحديا جديدا للرقص.

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A post shared by Stephanie Saliba ستيفاني صليبا (@stephaniesalibaofficial)





ونشرت ستيفاني فيديو عبر حسابها الخاص على انستغرام ظهرت فيه وهي ترقص بحماسة، وعلقت عليه بالقول: "مين متلي بفش خلقو بالرقص ؟؟".

وانهالت تعليقات المتابعين الذين اعتبر بعضهم انها ظهرت بطريقة عفوية، في حين انتقدها البعض الآخر ولاسيما بالملابس التي أطلت بها حيث ظهرت ببنطال وقميص باللونين البرتقالي والبنفسجي وظهر المايوه تحت القميص المفتوحة.

ومن بين التعليقات: " لا تعيديا ما الك علاقة بالرقص، ناسيه تلبسي كانه؟ تستري، وغيرها"