ممثلة لبنانية شهيرة تتلقى رسالة مفاجئة: "بحبك واشتقتلك"

تلقّت فوجئت الممثلة زينة مكي رسالة في كواليس تصوير الجزء الثاني من مسلسل "صالون زهرة".



ونشرت زينة عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، صورة للرسالة التي تلقتها من والدتها والتي عبرت فيها الاخيرة عن حالة الشوق الشديدة التي تشعر بها تجاه ابنتها، خصوصا مع تغيب زينة لساعات طويلة عن منزلها بسبب التصوير، حيث كتبت والدتها في الرسالة: "بحبك ورح اشتقلك"، لتعلق عليها زينة بالقول: "عندما تجد هذه الملاحظة من والدتك".

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