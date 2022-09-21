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المرأة

ممثلة لبنانية شهيرة تتلقى رسالة مفاجئة: "بحبك واشتقتلك"

Lebanon 24
21-09-2022 | 05:00
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تلقّت فوجئت الممثلة زينة مكي رسالة في كواليس تصوير الجزء الثاني من مسلسل "صالون زهرة".

ونشرت زينة عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، صورة للرسالة التي تلقتها من والدتها والتي عبرت فيها الاخيرة عن حالة الشوق الشديدة التي تشعر بها تجاه ابنتها، خصوصا مع تغيب زينة لساعات طويلة عن منزلها بسبب التصوير، حيث كتبت والدتها في الرسالة: "بحبك ورح اشتقلك"، لتعلق عليها زينة بالقول: "عندما تجد هذه الملاحظة من والدتك".
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هذا ولفتت زينة مكي الى أن غيابها عن المنزل وابتعادها عن والدتها والسفر بسبب التصوير ليس بالامر السهل بالنسبة لها.

الجدير ذكره ان زينة مكي كانت قد بدأت تصوير مشاهدها في مسلسل "صالون زهرة" منذ 3 أيام، حيث تجسد دور رشا وهي زوجة شقيق زهرة.
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