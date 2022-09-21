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المرأة

بعد غياب.. ممثلة لبنانية تُفاجئ الجمهور بتغير ملامحها شاهدوا كيف أصبحت (صورة)

Lebanon 24
21-09-2022 | 04:30
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نشرت الممثلة لورين قديح صورة عبر حسابها الخاص على "انستغرام" وذلك احتفالا بعيد ميلادها.

 

وظهرت لورين بملامح مختلفة حيث فقدت الكثير من وزنها، ولاحظ الجمهور تغيرا في وجهها.

 

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A post shared by Lorraine Kodeih لورين قديح (@lorrainekodeih)


 
 

وعلقت على الصورة بالقول: "امتنانًا لصحتي النفسية والجسديّة. احتفل امتنانًا لله على الكثير مما وهبني ايّاه، على من سخّرهم لحمايتي، على فائض النعم والخيرات، على العائلة، على الأصدقاء الذين لم يخذلوني.
العيد ؟ بركة بَيّ ودعاء أم، جمعة العيلة وعيديّة الاصدقاء، وغمرة حبيب الله لا يحرمكم العيد.شكرًا لمعايداتكم ومحبتكم، قلبًا قلبًا".

 

وانهالت تعليقات المتابعين الذين تمنوا لها عيدا سعيداً.

 

وتعرف الجمهور إلى لورين من خلال مسلسل "من أحلى بيوت راس بيروت"، كما شاركت في فيلم "آخر فالنتاين في بيروت" من اخراج المخرج سليم الترك، وفي فيلم "حبة لولو" للمخرجة ليال راجحة.

 

وقدمت لورين برامج إذاعية، وشاركت في أحد مواسم برنامج "ديو المشاهير"، الا انها ابتعدت عن التمثيل في السنوات القليلة الماضية وذلك لأسباب عائلية خاصة.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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