لن تعرفوها... ممثلة أميركية معروفة بتغيّر صادم في شكلها! (صورة)

إحتلّت صور النجمة الأميركية بريدجيت فوندا محط اهتمام الجمهور وأثارت جدلاً كبيراً حول سبب اهمالها لشكلها، على حدّ تعبير الكثيرين.

وظهرت نجمة هوليوود السابقة، البالغة من العمر 58 عاماً والتي تقاعدت عام 2002، للمرة الأولى منذ سنوات وبدت على طبيعتها ببنطال رياضي أسود مع قميص قطني مخطط بالأبيض والأسود برقبة على شكل V وتم إلتقاط صورها أثناء تسوقها في متجر مستلزمات تنسيق الحدائق.

ونشرت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية صور الممثلة التي اشتهرت في شبابها بجسمها الممشوق وجمالها الآسر، ولفت التقرير الى أن فوندا لا تكترث لشهرتها السابقة وتعيش حياتها كمواطنة أميركية عادية، لذلك تسير في الشارع بملابسها الكاجوال البسيطة، ومن دون وضع أي مساحيق تجميل أو تسريح شعرها، كما ظهرت بوزن زائد.

وكانت نجمة مسلسلات It would Happen to You و 'Frankenstein Unbound قد اعتزلت التمثيل وخرجت من دائرة الضوء حتى تتمكن من التركيز على حياتها الزوجية وتربية ابنها، وكانت العائلة تعيش في مزرعة في سانتا باربرا.