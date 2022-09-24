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المرأة

بعد غيابها عن متابعيها... جويل مردينيان تكشف: خضعت لعمليّة دقيقة (صورة)

Lebanon 24
24-09-2022 | 01:00
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أعلنت خبيرة التجميل ومقدّمة البرامج جويل مردينيان، أنّها لم تكن تتفاعل مع جمهورها أو تنشر الصور عبر حساباتها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب خضوعها لعمليّة دقيقة قبل 8 أيّام، وهي تعمل من منزلها.
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ولم تكشف جويل عن تفاصيل إضافيّة حول العمليّة التي خضعت لها.
 
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