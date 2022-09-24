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المرأة
زوجة الفنان رامي عيّاش تستعرض مراحل حملها المتقدّمة... كيف بدت؟ (صورة)
Lebanon 24
24-09-2022
|
11:00
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نشرت مصممة الأزياء داليدا عياش، زوجة الفنان رامي عياش، صورة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، استعرضت فيها مراحل حملها المتقدّمة، بفستان أصفر.
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