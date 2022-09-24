زوجة الفنان رامي عيّاش تستعرض مراحل حملها المتقدّمة... كيف بدت؟ (صورة)

نشرت مصممة الأزياء داليدا عياش، زوجة الفنان رامي عياش، صورة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، استعرضت فيها مراحل حملها المتقدّمة، بفستان أصفر.

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