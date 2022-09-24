Advertisement

المرأة

زوجة الفنان رامي عيّاش تستعرض مراحل حملها المتقدّمة... كيف بدت؟ (صورة)

Lebanon 24
24-09-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-993684-637995998738534956.jpg
Doc-P-993684-637995998738534956.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت مصممة الأزياء داليدا عياش، زوجة الفنان رامي عياش، صورة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، استعرضت فيها مراحل حملها المتقدّمة، بفستان أصفر.
 
Advertisement
No description available.
مواضيع ذات صلة
قريباً.. ديو غنائي يجمع رامي عياش وسيرين عبد النور
lebanon 24
24/09/2022 19:15:13 Lebanon 24 Lebanon 24
صرخة مدويّة من رامي عياش في عزاء جورج الراسي... هذا ما قاله
lebanon 24
24/09/2022 19:15:13 Lebanon 24 Lebanon 24
بصور رومانسية وبكلمات من القلب... زوجة رامي عياش تعايده بيوم ميلاده (صور)
lebanon 24
24/09/2022 19:15:13 Lebanon 24 Lebanon 24
بأجواء مميزة.. رامي عياش يحتفل بعيد ميلاده الـ 42 (صور)
lebanon 24
24/09/2022 19:15:13 Lebanon 24 Lebanon 24

داليدا عياش

رامي عياش

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
08:00 | 2022-09-24
05:00 | 2022-09-24
02:00 | 2022-09-24
01:00 | 2022-09-24
23:24 | 2022-09-23
16:00 | 2022-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website