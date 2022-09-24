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المرأة
حرب كلامية بين أحلام وأصالة وخلاف جديد بينهما عبر "تويتر"
Lebanon 24
24-09-2022
|
14:00
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يبدو أن الحرب بين الفنانة السورية أصالة نصري وبين الفنانة الاماراتية أحلام الشامسي، لم تنته.
بدأت الأزمة حين قام حساب موثق باسم فهد الأحمدي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بنشر تغريدة أشار فيها إلى أحلام، كاتبا: "لن تصبح أصالة". من جانبها لم تتجاهل أحلام التغريدة، حيث قامت بمشاركتها على حسابها على تويتر لترد عليه: "يا حليلك من قال لك إني أبي أكون أصالة أنا أحلام وما أبي أكون إلا أحلام #أحلام_الشامسي". ولم تتجاهل أصالة أيضاً رد أحلام على تلك التغريدة لكن ردها كانت تتعمد فيه أن تتجنب الخلاف مع أحلام حيث قالت لها: "حتّى أنا مثلك مابدّي كون أصالة وابي أكون أحلام".
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وفي وقت سابق هاجمت أحلام جمهور أصالة بعد تداول خبر عن إعجاب أحلام بأغنية أصالة الأخيرة والتي حملت اسم "جيتني مكسورة". لترد أحلام على تلك الأخبار وتقول: "هذا الخبر غير صحيح، واللايك مزور من جمهور المدعوة أصالة وشكرًا"، وبهذا الرد تأكد الجمهور أن الخلاف بينهما لا زال مستمراً ولن يتم عقد جلسة صلح.
(نواعم)
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