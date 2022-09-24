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المرأة
ياسمين صبري تحسم الجدل... هل عادت إلى أحمد أبو هشيمة؟
Lebanon 24
24-09-2022
|
23:00
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تلاحق الشائعات الممثلة المصريّة ياسمين صبري منذ لحظة انفصالها عن زوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، وآخر هذه الشائعات عودة الثنائي المنفصل.
في سياقٍ متصل، ينتظر الجمهور لقاء ياسمين صبري مع الممثلة إسعاد يونس الّتي بدأت بالترويج لهذه الحلقة من برنامجها، وتظهر ياسمين في الاعلان الترويجي وهي تنفي الشائعات الّتي طالتها مؤخراً بالقول "أنا دائماً أفضل مادة بالشائعات".
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المصدر: lbc
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