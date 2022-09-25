شاركت الممثلة زينة مكي بالعرض الأول لفيلم "الهيبة" في دبي.
وفاجأت زينة الجمهور بإطلالتها خلال العرض حيث ظهرت بفستان أزرق مُثير من تصميم المصمم اللبناني العالمي زهير مراد.
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وتميز الفستان بفتحة عند منطقة الصدر وعند الجانب، ونسقت معه حذاء باللون نفسه.
كما اعتمدت زينة تسريحة الشعر "الشينيون".
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ولفت الجمهور أيضا الوشوم المنتشرة على جسدها .
وانهالت التعليقات التي أثنت على إطلالة زينة وأناقتها، في حين اعتبر بعض المتابعين ان إطلالتها جريئة. ما رأيكم؟