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المرأة

بطلة "الهيبة" الجديدة بإطلالة مُثيرة في دبي.. و"التاتو" على جسدها حديث الجمهور (صور وفيديو)

Lebanon 24
25-09-2022 | 00:00
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شاركت الممثلة زينة مكي بالعرض الأول لفيلم "الهيبة" في دبي.

 

وفاجأت زينة الجمهور بإطلالتها خلال العرض حيث ظهرت بفستان أزرق مُثير من تصميم المصمم اللبناني العالمي زهير مراد.

 

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A post shared by Zeina Makki زينة مكّي (@zeinahmakki)


 
 

وتميز الفستان بفتحة عند منطقة الصدر وعند الجانب، ونسقت معه حذاء باللون نفسه.

 

كما اعتمدت زينة تسريحة الشعر "الشينيون".

 

 
 
 

ولفت الجمهور أيضا الوشوم المنتشرة على جسدها .

 

وانهالت التعليقات التي أثنت على إطلالة زينة وأناقتها، في حين اعتبر بعض المتابعين ان إطلالتها جريئة. ما رأيكم؟

 

المصدر: "رصد" لبنان 24
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