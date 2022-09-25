شاركت الممثلة زينة مكي بالعرض الأول لفيلم "الهيبة" في دبي.

وفاجأت زينة الجمهور بإطلالتها خلال العرض حيث ظهرت بفستان أزرق مُثير من تصميم المصمم اللبناني العالمي زهير مراد.

وتميز الفستان بفتحة عند منطقة الصدر وعند الجانب، ونسقت معه حذاء باللون نفسه.

كما اعتمدت زينة تسريحة الشعر "الشينيون".

ولفت الجمهور أيضا الوشوم المنتشرة على جسدها .

وانهالت التعليقات التي أثنت على إطلالة زينة وأناقتها، في حين اعتبر بعض المتابعين ان إطلالتها جريئة. ما رأيكم؟