ظهرت بملابس ضيقة أظهرت منحنيات جسدها.. الفنانة قمر حديث الجمهور بآخر إطلالة لها (صور وفيديو)

نشرت الفنانة قمر صورا جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام.

ولفتت قمر الأنظار بإطلالتها حيث ظهرت بملابس سوداء ضيقة أظهرت منحنيات جسدها. فقد ارتدت "كروب توب" وبنطالا ضيقا باللون الأسود ونسقت مع إطلالتها حذاء ضخما باللون نفسه.

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A post shared by Amar (@singeramar)





وانهالت تعليقات المتابعين الذين أثنوا على جمال قمر، وعلى استعادتها رشاقتها بعد وضعها ابنتها "لونا".