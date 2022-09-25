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المرأة

بإطلالة جذابة.. نوال الزغبي تتألق في أحدث ظهور عبر "انستغرام"

Lebanon 24
25-09-2022 | 11:00
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نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي صورة جديدة  عبر حسابها الشخصي "إنستغرام".

وظهرت نوال الزغبي  بإطلالة  جذابة بالكاجوال، ومكياج لافت ولاقت الصورة تفاعلاً كبيراً من جمهورها عبر السوشيال ميديا.
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وتخطت آخر إصدارات النجمة الذهبية نوال الزغبي وهي أغنية "حفلة" 13 مليون مشاهدة على يوتيوب بعد شهر من صدورها.
وتحقق الأغنية اكتساحًا عبر صفحات السوشيال ميديا وانتشاراً كبيراً محققة أرقاماً عالية جداً، وسط تفاعل الناس على كلماتها ومعانيها، فصارت على كل لسان، وتخطت المشاهدات عبر تيك توك لوسم (يا تعيش لحد يصونك) و(حفلة) الـ 12 مليون مشاهدة بأكثر من 15.000 فيديو على الأغنية، كذلك فاقت الـ 9 ملايين على فيسبوك وإنستجرام Reels، على فيديوهات الناس تغني الأغنية.
المصدر: صدى البلد
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