غريبة جدا.. مشاهير أطلقوا أسماء مميزة على أبنائهم

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يحرص بعض المشاهير على منح أبنائهم أسماء مميزة. البعض يختار أسماء لا معنى لها، للتأكد من كونها منفردة، والبعض الآخر يلجأ إلى الأسماء، التي تحمل مفردات غير مألوفة."لي لي" ابنة أحمد حلمي ومنى زكياختار النجمان أحمد حلمي ومنى زكي اسم "لي لي" لابنتهما، وهو اسم مستوحى من زهرة الليليوم، التي تتميز بالجمال والرائحة العطرة."كنزي" ابنة عمرو دياباختار النجم عمرو دياب اسم "كنزي" لابنته، ويحمل أكثر من معنى، مثل: الزهرة الجميلة، والأميرة، إلى جانب المعنى المباشر، وهو الكنز الخاص."ماريتا" ابنة عاصي الحلانيتحمل ابنة الفنان عاصي الحلاني اسم "ماريتا"، ومعناه سيدة البحر."كادي" و"كاندي" توأم بهاء سلطانوقع اختيار المطرب بهاء سلطان على اسمي "كادي" و"كاندي" لابنتيه التوأم، و"كادي" أحد أنواع الأشجار التي تتميز بأزهارها ذات الرائحة العطرة، وشكلها الجميل. أما "كاندي"، فيعني الحلوى ذات الطعم اللذيذ."كايلا" ابنة دنيا سمير غانمتحمل ابنة النجمة دنيا سمير غانم اسم "كايلا"، وهو اسم أفريقي يعني التاج الملكي، كما يحمل معنى لاتينياً هو المحبوبة."كاي" ابنة مايا ديابلجأت مايا دياب لاختيار حرف (K) كاسم لابنتها الوحيدة، وهو لا يحمل أي معنى."وولف ويبستر" ابن كايلي جينر وترافيس سكوتاختارت كايلي جينر ومغني الراب ترافيس سكوت اسم "وولف ويبستر" لابنهما المولود هذا العام، وأثار هذا الاسم سخرية الجمهور، لتعلن الأم لاحقاً عن تغييره، دون الكشف عن اسمه الجديد."بلو إيفي" ابنة بيونسيه وجاي زياختار نجما الموسيقى: بيونسيه وجاي زي اسم "بلو إيفي" لابنتهما، وهو اسم مرتبط بألبوم جاي زي "Blueprint"، ورقم بيونسيه المفضل (4)، الذي يكتب باللغة الرومانية (IV)، ليصبح الاسم "Blue Ivy".