Advertisement

المرأة

غريبة جدا.. مشاهير أطلقوا أسماء مميزة على أبنائهم

Lebanon 24
25-09-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-994042-637997063282428216.jpg
Doc-P-994042-637997063282428216.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يحرص بعض المشاهير على منح أبنائهم أسماء مميزة. البعض يختار أسماء لا معنى لها، للتأكد من كونها منفردة، والبعض الآخر يلجأ إلى الأسماء، التي تحمل مفردات غير مألوفة.

"لي لي" ابنة أحمد حلمي ومنى زكي

اختار النجمان أحمد حلمي ومنى زكي اسم "لي لي" لابنتهما، وهو اسم مستوحى من زهرة الليليوم، التي تتميز بالجمال والرائحة العطرة.
Advertisement

"كنزي" ابنة عمرو دياب

اختار النجم عمرو دياب اسم "كنزي" لابنته، ويحمل أكثر من معنى، مثل: الزهرة الجميلة، والأميرة، إلى جانب المعنى المباشر، وهو الكنز الخاص.


"ماريتا" ابنة عاصي الحلاني

تحمل ابنة الفنان عاصي الحلاني اسم "ماريتا"، ومعناه سيدة البحر.


"كادي" و"كاندي" توأم بهاء سلطان

وقع اختيار المطرب بهاء سلطان على اسمي "كادي" و"كاندي" لابنتيه التوأم، و"كادي" أحد أنواع الأشجار التي تتميز بأزهارها ذات الرائحة العطرة، وشكلها الجميل. أما "كاندي"، فيعني الحلوى ذات الطعم اللذيذ.


"كايلا" ابنة دنيا سمير غانم

تحمل ابنة النجمة دنيا سمير غانم اسم "كايلا"، وهو اسم أفريقي يعني التاج الملكي، كما يحمل معنى لاتينياً هو المحبوبة.


"كاي" ابنة مايا دياب

لجأت مايا دياب لاختيار حرف (K) كاسم لابنتها الوحيدة، وهو لا يحمل أي معنى.


"وولف ويبستر" ابن كايلي جينر وترافيس سكوت

اختارت كايلي جينر ومغني الراب ترافيس سكوت اسم "وولف ويبستر" لابنهما المولود هذا العام، وأثار هذا الاسم سخرية الجمهور، لتعلن الأم لاحقاً عن تغييره، دون الكشف عن اسمه الجديد.


"بلو إيفي" ابنة بيونسيه وجاي زي

اختار نجما الموسيقى: بيونسيه وجاي زي اسم "بلو إيفي" لابنتهما، وهو اسم مرتبط بألبوم جاي زي "Blueprint"، ورقم بيونسيه المفضل (4)، الذي يكتب باللغة الرومانية (IV)، ليصبح الاسم "Blue Ivy".
المصدر: زهرة
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
11:00 | 2022-09-25
05:00 | 2022-09-25
03:31 | 2022-09-25
02:52 | 2022-09-25
00:00 | 2022-09-25
23:00 | 2022-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website