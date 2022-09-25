Advertisement

المرأة

خذي استراحة قصيرة من المكياج.. لهذا السبب

Lebanon 24
25-09-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-994116-637997225796980104.jpg
Doc-P-994116-637997225796980104.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
المكياج هو أحد أنواع السحر الموجودة في العالم، فهو يخفي الشوائب، ويحسّن الملامح ويجعلكِ أصغر عمراً، وإذا تم تطبيقه بشكل غير صحيح، فإنه يؤدي إلى تقدمك في العمر من غير قصد.

لكن قد ترغب من تهوى المكياج في التخلي عن روتين الجمال الخاص بها على الأقل لفترة قصيرة ولأسباب عديدة، فرغم قدرته على تغيير مظهرك، فإنه يمكن أن يؤثر أيضاً على بشرتك.
Advertisement

والمسام المحتقنة ليست السبب الوحيد للتخلي عن المكياج لبعض الوقت، وأخذ استراحةٍ منه، إذ إن هناك العديد من الأسباب لذلك.

التخلي عنه يمكن أن يعيد لمعان بشرتك

لا يمكن أن تسبب جميع المساحيق التي تضعينها طوال الأسبوع احتقاناً في مسامك فحسب، بل يمكنها أيضًا أن تجعل بشرتك تبدو جافة ومسطحة، وكلما زاد الوقت زادت احتمالية تأثيره على بشرتك.

لكن تجنب وضع كريم الأساس وأحمر الخدود، يسمح للجلد بالعودة إلى توازن الزيت الطبيعي وترطيبه.

تحتاج رموشك أيضاً إلى استراحة

مثلما يمكن أن يؤدي وضع كريم الأساس وإزالته إلى تهيج الجلد، فإن طلاء رموشك بالماسكارا، ثم إزالته يمكن أن يسببا مشاكل مماثلة، كل هذا بسبب الوزن الناتج عن تراكم الماسكارا، بالإضافة إلى كل الاحتكاك الناتج عن التنظيف اليومي، ما يمكن أن يؤدي إلى أن تبدو رموشك أرق، على عكس ما تقصده الماسكارا تماماً. 

لذا، وعندما تتركين الماسكارا على المنضدة من حين لآخر، يمكن أن تقوي رموشك بالفعل.

سيكون لديك المزيد من الوقت لأمور أخرى

لوحظ أن هناك نساءً يستغرقن وقتًا أطول لتطبيق مكياجهن الصباحي، حيث إنهن يقضين بالمتوسط 21 دقيقة يومياً في ذلك، ويمكن أن يصل إلى أكثر من 90 ساعة في السنة، ما يعني أن هناك الكثير من الوقت المهدر لديكِ، وعليكِ استغلاله في أمور أخرى.
المصدر: زهرة
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:39 | 2022-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2022-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:43 | 2022-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2022-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:29 | 2022-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
14:00 | 2022-09-25
11:00 | 2022-09-25
08:00 | 2022-09-25
05:00 | 2022-09-25
03:31 | 2022-09-25
02:52 | 2022-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website