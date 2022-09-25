خذي استراحة قصيرة من المكياج.. لهذا السبب

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المكياج هو أحد أنواع السحر الموجودة في العالم، فهو يخفي الشوائب، ويحسّن الملامح ويجعلكِ أصغر عمراً، وإذا تم تطبيقه بشكل غير صحيح، فإنه يؤدي إلى تقدمك في العمر من غير قصد.لكن قد ترغب من تهوى المكياج في التخلي عن روتين الجمال الخاص بها على الأقل لفترة قصيرة ولأسباب عديدة، فرغم قدرته على تغيير مظهرك، فإنه يمكن أن يؤثر أيضاً على بشرتك.والمسام المحتقنة ليست السبب الوحيد للتخلي عن المكياج لبعض الوقت، وأخذ استراحةٍ منه، إذ إن هناك العديد من الأسباب لذلك.التخلي عنه يمكن أن يعيد لمعان بشرتكلا يمكن أن تسبب جميع المساحيق التي تضعينها طوال الأسبوع احتقاناً في مسامك فحسب، بل يمكنها أيضًا أن تجعل بشرتك تبدو جافة ومسطحة، وكلما زاد الوقت زادت احتمالية تأثيره على بشرتك.لكن تجنب وضع كريم الأساس وأحمر الخدود، يسمح للجلد بالعودة إلى توازن الزيت الطبيعي وترطيبه.تحتاج رموشك أيضاً إلى استراحةمثلما يمكن أن يؤدي وضع كريم الأساس وإزالته إلى تهيج الجلد، فإن طلاء رموشك بالماسكارا، ثم إزالته يمكن أن يسببا مشاكل مماثلة، كل هذا بسبب الوزن الناتج عن تراكم الماسكارا، بالإضافة إلى كل الاحتكاك الناتج عن التنظيف اليومي، ما يمكن أن يؤدي إلى أن تبدو رموشك أرق، على عكس ما تقصده الماسكارا تماماً.لذا، وعندما تتركين الماسكارا على المنضدة من حين لآخر، يمكن أن تقوي رموشك بالفعل.سيكون لديك المزيد من الوقت لأمور أخرىلوحظ أن هناك نساءً يستغرقن وقتًا أطول لتطبيق مكياجهن الصباحي، حيث إنهن يقضين بالمتوسط 21 دقيقة يومياً في ذلك، ويمكن أن يصل إلى أكثر من 90 ساعة في السنة، ما يعني أن هناك الكثير من الوقت المهدر لديكِ، وعليكِ استغلاله في أمور أخرى.