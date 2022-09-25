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المرأة

أفضل إفطار للسيدات فوق الخمسين

Lebanon 24
25-09-2022 | 23:00
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حذر خبراء التغذية بمجلة "فرويندين" الألمانية من أن الجسم يبدأ في فقدان الكتلة العضلية مع التقدم في العمر، ولكن من الأمور الجيدة هو إمكانية الحيلولة دون ذلك من خلال الاعتماد على النظام الغذائي المناسب.
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وأشار الخبراء الألمان إلى أن أهمية النظام الغذائي الجيد تكمن في إمداد الجسم بالعناصر الغذائية والفيتامينات اللازمة لعمل الوظائف الحيوية، وهنا يؤكد الخبراء على أن وجبة الإفطار يجب أن يحتوي على كمية كبيرة من البروتين عالي الجودة.
السر في كمية البروتين
وأوصى خبراء المجلة الألمانية بأن تحتوي الوجبة الأولى في اليوم على حوالي 25 إلى 30 غرام من البروتين، حيث يتيح ذلك للجسم بتكوين الأحماض الأمينية التي يحتاجها للحفاظ على كتلة العضلات.
ومن الآثار الجانبية الإيجابية الأخرى للبروتين الشعور بالشبع والامتلاء لفترة طويلة بعد الإفطار، ولمن يرغب في تناول طعاماً حلواً في الصباح، يمكنه تناول دقيق الشوفان مع مسحوق البروتين وبذور الشيا أو الزبادي اليوناني مع نصف موزة، كما أن البيض والجبن والخضروات من العناصر الجيدة في وجبة الإفطار.
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