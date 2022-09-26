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المرأة

كيف علّقت نجلاء بدر على قرار الالتزام بكود الفساتين في مهرجان القاهرة؟

Lebanon 24
26-09-2022 | 02:00
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أحدث قرار رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الفنان حسين فهمي بضرورة التزام الفنانات بكود معين في الفساتين التي سيرتدينها على السجادة الحمراء في الدورة القادمة من المهرجان، جدلاً بين النجمات. 
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إذ علقت الفنانة نجلاء بدر على القرار قائلة إنها غير منزعجة مطلقًا من هذا القرار مشيرة إلى أن أي مناسبة تفرض ملابس معينة وأن فكرة تخصيص ملابس للمهرجان هامة للغاية.

وأضافت نجلاء في تصريحات صحافية: "الواحد لما بيعمل عيد ميلاد بيعمل دريس كود وأنا شايفة القرار في محله دا طبيعي دا في مهرجانات قايمة على فكرة الأزياء المعينة".

وعلقت على فكرة إقامة حفل Met Gala الذي تقوم فكرته على فرض أزياء معينة وقالت: "فكرة حلوة لإني بحب اتفرج على الحفلة دي وبستغرب من أفكارها وأتمنى يكون في مصر لكن معتقدش بعد كل النقد دا".

وعن مهرجان القاهرة للدراما قالت إن فكرته قائمة على تكريم الدراما المصرية والاحتفاء بصناعها، مضيفة: "إحنا مش عاملين مهرجان عشان نلبس فساتين ولا عشان نتفسح دا مهرجان للدراما".
المصدر: لها
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