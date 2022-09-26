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المرأة
ياسمين صبري تفجّر قنبلة بشأن علاقتها بأبو هشيمة.. ترقبوا إطلالتها!
Lebanon 24
26-09-2022
|
05:00
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أثارت الفنانة ياسمين صبري الجدل خلال الساعات الماضية بعد إعادة متابعتها لطليقها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة على حسابها بـ"إنستغرام"، حيث وردت أنباء عن عودتهما إلى حياتهما الزوجية خلال الفترة القادمة.
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وانتشرت أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد قرب عودة ياسمين لطليقها أحمد أبو هشيمة، بعد أن أعادت ياسمين متابعته من جديد على "إنستغرام"، وأكدت مصادر صحافية أن ياسمين سوف تعلن الأمر خلال حلقتها مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامجها "صاحبة السعادة، والمقرر عرضه مساء الاثنين على قناة dmc.
وكانت الصفحة الرسمية للبرنامج قد نشرت برومو الحلقة المنتظرة، وظهر فيه سؤال طرحته إسعاد يونس على ياسمين حول طريقة تعاملها مع الشائعات التي تنتشر عنها من حين لآخر لترد ياسمين قائلة: "دائما سأظل مادة للشائعات".
المصدر: لها
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