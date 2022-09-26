ملكة جمال الجالية اللبنانية في أستراليا... من هي؟

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حازت بريسيلا طربيه على لقب ملكة جمال الجالية اللبنانية في أستراليا، كما فازت الوصيفة الأولى رولا عقيقي،والوصيفة الثانية جاسمن منصور .شارك في الاحتفال الذي اقيم في صالة الفودافيل في كوندل بارك -سيدني ،عدد كبير من اللبنانيين والعرب والأستراليين وجنسيات مختلفة وشخصيات نيابية وأعضاء بلديات وأطباء ومهندسين وجمعيات وأصحاب مهن حرة وإعلاميين.وألقى رئيس اللجنة الزميل جوزيف خوري كلمة رحب فيها "بجميع الذين لبوا الدعوة لحضور هذا الحفل المميز وأهالي المتباريات كما شكر الداعمين والمساهمين في انجاح الاحتفال الفريد من نوعه".وتحدث رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية في ولاية نيو ساوث شاين جحا ويلز عن" اهمية المناسبة وذكر الجميع بأهمية لبنان وجمال طبيعته" .