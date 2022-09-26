"كبرت وبقت قمر".. ابنة محمد رمضان تفاجئ الجمهور بأحدث ظهور لها (صور)

احتفل الفنان محمد رمضان بيوم ميلاد ابنته حنين، مساء أمس الأحد، من داخل المنزل وبحضور شقيقه محمود رمضان.

وشارك الممثل المصري متابعيه على تطبيق "إنستغرام" مجموعة صور عفوية من الاحتفال البسيط الذي أعدّه لابنته واكتفى بإحضار قالب حلوى ووجّه لها رسالة كتب فيها: "عيد ميلاد سعيد ابنتي الحبيبة حنين محمد رمضان".

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وخطفت الشابة الصغيرة الأنظار بملامحها البريئة والجذابة، ولاحظ الجميع كم كبُرت وتغيّر شكلها عن السابق، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع وتغزلوا بجمال حنين وأكدوا الشبه الكبير بينها وبين والدتها، وهي زوجة رمضان الأولى التي انفصل عنها في العام 2012.

وقال احد المتابعين: "دي كبرت وبقت زي القمر يا نمبر وان"، فيما رأى البعض انها لا تشبه رمضان".