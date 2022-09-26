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المرأة

عارضة أزياء عربية تخطف الأنظار.. وجمالها حديث الجمهور (صور)

Lebanon 24
26-09-2022 | 14:00
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تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مجموعة صور لعارضة الأزياء السعودية العالمية أميرة الزهير، التي لفتت الأنظار بجمالها.


وتعد أميرة من أبرز الوجوه التي شاركت في أهم عروض الموضة التي أقيمت في باريس ولندن وغيرها.
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وهي من مواليد عام الـ 2000، تبلغ من العمر الـ 22 عاماً، ورغم أن دراستها كانت بعيدة عن الموضة إلا أنها أثبتت نفسها بجدارة بهذا المجال.
 
ودرست أميرة وأنهت مرحلة الثانوية العامة في إحد المدارس في لندن، وتوجهت للحصول على درجة البكالوريوس في الفلسفة والسياسة والاقتصاد.
 
 
وحصلت على لقب الوصيفة الثانية لملكة جمال فرنسا في عام 2022، في التصفيات التابعة لمقاطعتها، وتعيش الآن بين باريس ولندن ومن المتوقع أن تكون من أهم الوجوه العربية الرائدة في مجال الموضة.
 
 
 
 
 
 
المصدر: موقع الفن
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