منعها من المشي والتحرك.. كيم كارداشيان تتعرض للسخرية بسبب فستانها (فيديو)

تعرضت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان لموجة من الانتقادات الساخرة، بعد ظهورها في عرض "دولتشه آند غابانا" في ميلانو بفستان طويل وضيق يمنعها من المشي والتحرك بسهولة ويجبرها على القفز والسير بطريقة مضحكة.

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وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر كيم بفستان فضي أنيق بتصميم ملفت بقماش براق مع ربطات تزيّن جانبيه ومنطقة الصدر، ونسقت معه حذاء نسائي فضي اللون بكعب رفيع وعالٍ، ليفاجئ الجميع بعدها بعدم قدرتها على الصعود على السلم بسبب الفستان الضيق والخالٍ من أي شق، وهو ما أجبرها على القفز وصعود الدرج بصعوبة.

وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع المقطع الذي ظهرت فيه كيم أيضاً وهي تفقز بجسمها بالكامل بمساعدة من هم حولها لتتمكن من الصعود الى السيارة والجلوس على المقعد الخلفي، وبدت وكأنها لا تتمكن ليس فقط من الحركة انما ايضا من التنفس بسهولة بسبب ضيق الفستان، وهو ما عرضها للكثير من الانتقادات الساخرة والتعليقات التي أكدت ان حركاتها تسيء للفستان، فلن ترتديه أي شابة وتعاني كل هذه المعاناة.

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يذكر أن كيم شاركت في أسبوع الموضة في ميلانو ضمن عرض لمجموعة "دولتشه آند غابانا"، وعُرض في خلفية المنصة أثناء سيرها معارضة أزياء بفستان أنيق فيلم بالأبيض والأسود لها بشعرها الأشقر البلاتيني، وهي تتناول طبقاً من المعكرونة في المطعم. كما تضمن الشريط لقطات بطيئة تُظهر النجمة الأميركية، وهي تقوم بحركات عادية كمسح فمها أو تناول قطعة من الخبز. يذكر أن كيم شاركت في أسبوع الموضة في ميلانو ضمن عرض لمجموعة "دولتشه آند غابانا"، وعُرض في خلفية المنصة أثناء سيرها معارضة أزياء بفستان أنيق فيلم بالأبيض والأسود لها بشعرها الأشقر البلاتيني، وهي تتناول طبقاً من المعكرونة في المطعم. كما تضمن الشريط لقطات بطيئة تُظهر النجمة الأميركية، وهي تقوم بحركات عادية كمسح فمها أو تناول قطعة من الخبز.

ومشت عارضات الازياء على المنصة على وقع موسيقى حماسية لتقديم مجموعة الأزياء بعنوان "تشاو كيم"، التي اختارت قطعها نجمة تلفزيون الواقع من مجموعات الدار الإيطالية بين 1987 و2007، وتشمل المجموعة نسخاً مجددة من قطع تاريخية بينها بزات كاملة، وفساتين ضيقة، وكورسيهات، وملابس داخلية شفافة أو من الدانتيل، إضافة إلى أزياء مريحة وسراويل جينز أو قمصان كروب توب.