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المرأة

هيفا وهبي تضجّ أنوثة.. شاهدوا ردة فعل الرجال لدى رؤيتها (فيديو)

Lebanon 24
27-09-2022 | 04:26
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تواصل الفنانة هيفا وهبي استعراض جمالها ورشاقتها بمقاطع فيديو خلال تواجدها في قبرص للاحتفال بزفاف شقيقتها، ونشرت أخيراً مقطع فيديو استعرضت فيه تأثير جمالها وأنوثتها الطاغية أينما حلّت، وهو ما تفاعل معه الجمهور بحماسة.

 

وارتدت هيفا في المقطع فستاناً أنيقاً باللون الأسود مع أزهار ناعمة تزيّن القماش، وجاء ضيقاً بالكامل ومتوسط الطول وبأكمام طويلة مع فُتحات ناعمة في القسم العلوي واختارته من مجموعة "دولتشي آند غابانا"، وانتعلت هيفا صندلاً أسود بكعب عالٍ، وحملت حقيبة يد ناعمة.

 

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A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe)


 

ولفتت هيفا الأنظار بأناقتها وجمالها واستعرضت من خلال مقطع الفيديو الذي نشرته عبر صفحتها في تطبيق "إنستغرام" تأثيرها في المارّة والحاضرين، حيث لاحظ الجميع استدارة الكثير من الشبان نحوها نظراً لجمالها اللافت، وعلّق الكثير من متابعيها على هذا الأمر، مشيرين الى نظرات الرجال المحيطين بها وتأثيرها الكبير لناحية جمالها وأناقتها.

 

 

من جهة أخرى، نشرت هيفا صورا ظهرت فيها بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت الجينز مع "كروب توب" باللون الأبيض.

A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe)

 

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