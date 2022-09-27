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المرأة

4 عادات تحمي زواجك من الخيانة

Lebanon 24
27-09-2022 | 14:00
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الخيانة أزمة كبرى في أي علاقة، فالخيانة تهدم الثقة بين الطرفين، والثقة أساس مهم تُبنى عليها العلاقات الصحية المستقرة، لذا فإن الخيانة تكون شبح مخيف في أذهان الكثيرين، كونها أزمة خطيرة قد لا ينجو منها الزواج.
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إذا كنتِ في بداية حياتك الزوجية، أو حتى متزوجة وتخافين من تعرّض زواجك لأزمة الخيانة، فهناك عادات يمكنكِ اعتمادها في علاقتك بزوجك، سوف تحمي زواجك من الخيانة. تابعي القراءة وتعرفي على 4 عادات تحمي زواجك من الخيانة.
1- التواصل
التواصل بين الزوجين هو مفتاح السعادة والاستقرار، فالتواصل يعزز التفاهم والانسجام بين الزوجين، ويزيد الشعور بالالتزام بينهما. ومن أهم ميزات التواصل، أنه يتيح للزوجين الانفتاح في أفكارهم ومشاعرهم، مما يجعل كل منهما على علم باحتياجات ورغبات الطرف الآخر، ومستعد لتلبيتها من أجل الحفاظ على علاقة القرب بينهما، لذا فإن أولى خطوات الحفاظ على الالتزام في زواجك وحمايته من الخيانة، الحرص على التواصل باستمرار مع زوجك.
2- الاعتراف بالخطأ
إخفاء الأخطاء البسيطة أو البحث عن مبررات بغرض عدم الاعتراف بالخطأ وعدم تحمل المسؤولية، يدق أول مسمار في نعش الثقة بين الزوجين. لذا عندما تخطئين لا تتكبري على الاعتراف بالخطأ، وكوني ناضجة بما يكفي لتحمل مسؤولية خطئك، فارتكاب الأخطاء لا يدمر العلاقة، وإنما يدمرها التعالي وتجاهل الأخطاء التي تكبر مع الوقت وتصبح مدمرة.
3- الصدق والشفافية
الكذب مهما كان بسيطاً، وإخفاء الحقائق، أول طريق الانزلاق نحو الخيانة بأنواعها المختلفة، لذا اعتمدي الصدق والشفافية مع زوجك، وكوني على طبيعتك دائماً، لا تتصنعي من أجل أن تحوزي إعجابه، لأن انكشاف التصنّع يدمر الثقة بين الزوجين.
4- ضعي الحدود
الحدود ليست حواجز بين الزوجين، وإنما توضع الحدود من أجل حماية العلاقة، فوضع الحدود منذ بداية العلاقة، يجعل كل طرف على دراية بالخطوط التي لا يجب تجاوزها، وبالتالي يصبح الالتزام أسهل، وتكون الخيانة أبعد ما يكون عن العلاقة. فضعي حدوداً واضحة منذ بداية العلاقة.
المصدر: نواعم
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