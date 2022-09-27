Advertisement

المرأة

نصائح لتحويل ظلال العيون إلى محدد عيون

Lebanon 24
27-09-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-994745-637998975981310651.jpeg
Doc-P-994745-637998975981310651.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لا يمكننا إنكار أن تطبيق محدد العيون بشكل احترافي مهمة صعبة على البعض، ومهما تم ترويج عكس ذلك، لا بد أنكِ تواجهين بعض الصعاب أثناء إعادة ضبطه مرة أخرى.

لكن لحسن الحظ، هناك طريقة بسيطة لتجنب حوادث محدد العيون (الآيلاينر)، للحصول على الظلال المميزة والمسحوبة بشكل احترافي على زوايا العين، ويمكنكِ الاعتماد على ظلال العيون (الآيشادو) في ذلك، فما عليكِ سوى تجهيز عينيكِ، والحصول على فرشاة مكياج جديرة بالثقة، فاتبعي النصائح المفيدة التالية.
Advertisement

نصائح للحصول على آيلاينر احترافي من ظلال العيون

  1. البرايمر

  الاعتماد على استخدام البرايمر في تحويل ظلال العيون "الآيشادو" إلى محدد العيون "الآيلاينر" يساعدكِ كثيراً في ذلك، فلا تحتاجين أكثر من لون الآيشادو المفضل لكِ، وأخذ كمية بسيطة للغاية منه، ثم مزجه مع القليل من البرايمر، ليصبح أقرب للقوام الكريمي، واستخدمي فرشاة العيون الدقيقة، لرسم خط محدد العيون بطريقة احترافية، وبعد الانتهاء من الطبقة الأولى يمكنكِ الإعادة عليها مرة أخرى، للحصول على لون أقوى وأكثر ثباتاً.


  2. الفرشاة المناسبة

  الفرشاة المناسبة تجعل وضع الآيلاينر أمراً سهلاً، وعادة تكون الفرشاة الأنسب هي الطويلة الرفيعة المدببة، فهي الحيلة المثلى لتطبيق محدد العيون بدقة واحترافية.

اختاري الفرشاة المسطحة ذات النهاية المدببة، ثم ابدئي من نهاية خط العين في رسم الآيلاينر الممزوج بظلال العيون المفضل ومدي الخط للداخل، للحصول على إطلالة حادة ودقيقة.

  3. اختاري اللون المناسب

  تحويل ظلال العيون البودرة إلى محدد عيون لإضفاء مظهر أكثر نعومة يعكس شخصيتكِ، لذا عليكِ اختيار اللون الأنسب لكِ، وللون بشرتكِ، ولون عينيكِ، حتى تجعلي مظهركِ أكثر أناقة.

  4. مزج ظلال العيون بالماء

إذا كنتِ جديدة في عالم المكياج، فقد لا تدركين قوة قطرة الماء في تحويل ظلال العيون إلى محدد عيون، وكل ما عليكِ هو أخذ كمية قليلة من ظلال العيون ومزجها بقطرة من الماء، ليوفر ذلك لكِ آيلاينر سهل الاستخدام والتطبيق.

المصدر: زهرة
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
16:00 | 2022-09-27
14:00 | 2022-09-27
11:00 | 2022-09-27
08:00 | 2022-09-27
05:00 | 2022-09-27
04:26 | 2022-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website