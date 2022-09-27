نصائح لتحويل ظلال العيون إلى محدد عيون

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لا يمكننا إنكار أن تطبيق محدد العيون بشكل احترافي مهمة صعبة على البعض، ومهما تم ترويج عكس ذلك، لا بد أنكِ تواجهين بعض الصعاب أثناء إعادة ضبطه مرة أخرى.لكن لحسن الحظ، هناك طريقة بسيطة لتجنب حوادث محدد العيون (الآيلاينر)، للحصول على الظلال المميزة والمسحوبة بشكل احترافي على زوايا العين، ويمكنكِ الاعتماد على ظلال العيون (الآيشادو) في ذلك، فما عليكِ سوى تجهيز عينيكِ، والحصول على فرشاة مكياج جديرة بالثقة، فاتبعي النصائح المفيدة التالية.نصائح للحصول على آيلاينر احترافي من ظلال العيون1. البرايمرالاعتماد على استخدام البرايمر في تحويل ظلال العيون "الآيشادو" إلى محدد العيون "الآيلاينر" يساعدكِ كثيراً في ذلك، فلا تحتاجين أكثر من لون الآيشادو المفضل لكِ، وأخذ كمية بسيطة للغاية منه، ثم مزجه مع القليل من البرايمر، ليصبح أقرب للقوام الكريمي، واستخدمي فرشاة العيون الدقيقة، لرسم خط محدد العيون بطريقة احترافية، وبعد الانتهاء من الطبقة الأولى يمكنكِ الإعادة عليها مرة أخرى، للحصول على لون أقوى وأكثر ثباتاً.2. الفرشاة المناسبةالفرشاة المناسبة تجعل وضع الآيلاينر أمراً سهلاً، وعادة تكون الفرشاة الأنسب هي الطويلة الرفيعة المدببة، فهي الحيلة المثلى لتطبيق محدد العيون بدقة واحترافية.اختاري الفرشاة المسطحة ذات النهاية المدببة، ثم ابدئي من نهاية خط العين في رسم الآيلاينر الممزوج بظلال العيون المفضل ومدي الخط للداخل، للحصول على إطلالة حادة ودقيقة.3. اختاري اللون المناسبتحويل ظلال العيون البودرة إلى محدد عيون لإضفاء مظهر أكثر نعومة يعكس شخصيتكِ، لذا عليكِ اختيار اللون الأنسب لكِ، وللون بشرتكِ، ولون عينيكِ، حتى تجعلي مظهركِ أكثر أناقة.4. مزج ظلال العيون بالماءإذا كنتِ جديدة في عالم المكياج، فقد لا تدركين قوة قطرة الماء في تحويل ظلال العيون إلى محدد عيون، وكل ما عليكِ هو أخذ كمية قليلة من ظلال العيون ومزجها بقطرة من الماء، ليوفر ذلك لكِ آيلاينر سهل الاستخدام والتطبيق.