وفاة حماة إسعاد يونس وشريهان... ولا تعليق من الأخيرة

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أعلنت الفنانة إسعاد يونس وفاة حماتها وحماة ضرتها النجمة شريهان والدة رجل الأعمال علاء الخواجة، مطالبة جمهورها بالدعاء لها بالمغفرة، ولم يتم الكشف عن موعد تشييع جثمان الفقيدة أو مراسم قبول العزاء.وكتبت إسعاد يونس عبر "فيسبوك": توفيت إلى رحمة الله حماتي الغالية المرحومة بإذن الله السيدة إكرام الماني، حرم المغفور له السيد محمود الخواجة، ووالدة المغفور له عبدالرحيم الخواجة، والسيد عقيل الخواجة، والسيد عصام الخواجة، والسيدة عبلة الخواجة، ووالدة زوجي الحبيب علاء الخواجة، اللهم تغمدها بواسع رحمتك، واجمعها بالصديقين، والشهداء وأحبابها من سبقوها، وإنا لله وإنا إليه راجعون، الفاتحة.وخلت حسابات النجمة شريهان على مواقع تويتر والفيس بوك وإنستغرام من أي نعي للفقيدة، علماً بأنها تتجنب دوماً الخوض في تفاصيل حياتها الشخصية، ونادراً ما تنشر أي شيء يتعلق بزوجها علاء الخواجة، إلا رسائل محبة قليلة مع صورة واحدة تم التقاطها لهما مؤخراً.