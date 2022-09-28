Advertisement

المرأة

وفاة حماة إسعاد يونس وشريهان... ولا تعليق من الأخيرة

Lebanon 24
28-09-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-994955-637999568548778030.jpg
Doc-P-994955-637999568548778030.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الفنانة إسعاد يونس وفاة حماتها وحماة ضرتها النجمة شريهان والدة رجل الأعمال علاء الخواجة، مطالبة جمهورها بالدعاء لها بالمغفرة، ولم يتم الكشف عن موعد تشييع جثمان الفقيدة أو مراسم قبول العزاء.

Advertisement
وكتبت إسعاد يونس عبر "فيسبوك": توفيت إلى رحمة الله حماتي الغالية المرحومة بإذن الله السيدة إكرام الماني، حرم المغفور له السيد محمود الخواجة، ووالدة المغفور له عبدالرحيم الخواجة، والسيد عقيل الخواجة، والسيد عصام الخواجة، والسيدة عبلة الخواجة، ووالدة زوجي الحبيب علاء الخواجة، اللهم تغمدها بواسع رحمتك، واجمعها بالصديقين، والشهداء وأحبابها من سبقوها، وإنا لله وإنا إليه راجعون، الفاتحة.

وخلت حسابات النجمة شريهان على مواقع تويتر والفيس بوك وإنستغرام من أي نعي للفقيدة، علماً بأنها تتجنب دوماً الخوض في تفاصيل حياتها الشخصية، ونادراً ما تنشر أي شيء يتعلق بزوجها علاء الخواجة، إلا رسائل محبة قليلة مع صورة واحدة تم التقاطها لهما مؤخراً.
المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
08:00 | 2022-09-28
04:30 | 2022-09-28
03:05 | 2022-09-28
02:00 | 2022-09-28
23:00 | 2022-09-27
16:00 | 2022-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website