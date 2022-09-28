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المرأة

زيت الجلسرين قبل النوم... لن تعرف بشرتك الشيخوخة

Lebanon 24
28-09-2022 | 11:00
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يحافظ زيت الجلسرين على رطوبة بشرتك ونعومتها ونضارتها، كما أنه يحميها من العوامل البيئية الضارة، مع تحسين نسيجها، لا سيما إذا تمّ استخدام زيته قبل النوم. 

فوائد زيت الجلسرين للوجه قبل النوم:
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- يرطب البشرة: يمكن أن يؤدي استخدام زيت الجلسرين إلى تحسين مستويات رطوبة البشرة، حيث يجذب الرطوبة من البيئة ويحبسها في بشرتك لجعلها تبدو صحية وناعمة ورطبة.
- يشفي الجروح: يعمل على حماية البشرة من المهيجات والملوثات الخارجية، كما أنه يساعد على تنشيط الخلايا التي تلعب دوراً رئيسياً في شفاء الجروح.
- يبعد شيخوخة البشرة: يسهم في إبطاء عملية شيخوخة بشرتك، ويقضي على التجاعيد والخطوط الدقيقة.
- يعالج الأكزيما والتهاب الجلد التأتبي: تساعد خصائص زيت الجلسرين المرطبة على تهدئة البشرة الجافة، وعلاج الأكزيما والتهاب الجلد التأتبي. تابعي المزيد: زيوت الوجه والجسم - يقوي حاجز الجلد: يعمل زيت الجلسرين، عند استخدامه مع حمض الهيالورونيك، كعامل إصلاح حاجز الجلد وحمايته من أضرار الجذور الحرة.
- يمنع حب الشباب: بخلاف خصائص الترطيب القوية التي يمتاز بها زيت الجلسرين، فهو علاج ممتاز للبشرة الدهنية والمعرضة لحب الشباب، حيث يساعد على منع انسداد المسام إلى جانب تهدئة حب الشباب الموجود لمنعه من الانتشار أكثر.
- يفتح لون البشرة: يُفيد تطبيق زيت الجلسرين على الوجه وقبل النوم في تفتيح البشرة وتوحيد لونها عن طريق إزالة الشوائب المسدودة في المسام، والتخلص من الرواسب العالقة على سطح البشرة.
- يزيل الجلد الميت: يزيل خلايا الجلد الميتة من الجلد عن طريق تكسير البروتينات الموجودة فيها. بهذه الطريقة يساعد في توليد خلايا جديدة للجلد، ما يمنحك بشرة صافية وصحية.
المصدر: سيدتي
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