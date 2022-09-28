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المرأة

فستان كارلا حداد الدانتيل الشفاف حديث المواقع.. شاهدوا كيف بدت (صور)

Lebanon 24
28-09-2022 | 04:30
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نشرت المذيعة ومقدمة البرامج كارلا حداد صورا جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام من جلسة تصوير خضعت لها مؤخرا.

 

وخطفت كارلا الأنظار حيث ارتدت فستانا أسود اللون شفافا من الدانتيل. واعتمدت تسريحة الشعر "الشينيون" وماكياجا قويا.

 

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A post shared by Carla Haddad. كارلا حداد (@carlahaddadofficial)


 
 
 
 

وانهالت تعليقات المتابعين الذين أثنوا على جمال وإطلالة كارلا. ما رأيكم بها؟

المصدر: "رصد" لبنان 24
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