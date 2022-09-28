مجوهرات ياسمين صبري الباذخة حديث الجمهور.. التكلفة خيالية (صور)

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تصدرت النجمة المصرية، ياسمين صبري، على مدار الساعات الماضية، مؤشرات البحث على محرك "غوغل"، بعدما حلت ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس.وخطفت ياسمين الأنظار بإطلالتها الباذخة، فمن المعروف عنها حرصها على اختيار الأزياء اللافتة للأنظار، والمجوهرات الأنيقة التي تتناسب مع إطلالاتها.مجوهرات ياسمين صبري حديث الجمهورتعشق ياسمين صبري المجوهرات اللامعة، سواء الذهبية الصفراء أو الأخرى المرصعة بالألماس، ونادراً ما تظهر من دون تنسيق قطع المجوهرات معاً، ما يجعلها حديث المتابعين دائماً، بسبب فخامة قطع المجوهرات التي تظهر بها، إلى جانب أسعارها الباهظة للغاية.مجوهرات ياسمين صبري في "صاحبة السعادة"ظهرت النجمة المصرية، في أحدث إطلالة لها، بفستان "ميدي" بنقشة الورود من العلامة التجارية "دولتشي أند غابانا" (Dolce & Gabbana)، وزيّنت مظهرها بطقم فاخر من المجوهرات بالذهب الأبيض المُرصع بالألماس والأحجار الكريمة الحمراء بتصميم التنس، مع سوار "LOVE" من دار كارتييه (Cartier)، يبلغ سعره نحو 11,100 دولار.