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المرأة
مجوهرات ياسمين صبري الباذخة حديث الجمهور.. التكلفة خيالية (صور)
Lebanon 24
28-09-2022
|
08:00
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تصدرت النجمة المصرية، ياسمين صبري، على مدار الساعات الماضية، مؤشرات البحث على محرك "غوغل"، بعدما حلت ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس.
وخطفت ياسمين الأنظار بإطلالتها الباذخة، فمن المعروف عنها حرصها على اختيار الأزياء اللافتة للأنظار، والمجوهرات الأنيقة التي تتناسب مع إطلالاتها.
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مجوهرات ياسمين صبري حديث الجمهور
تعشق ياسمين صبري المجوهرات اللامعة، سواء الذهبية الصفراء أو الأخرى المرصعة بالألماس، ونادراً ما تظهر من دون تنسيق قطع المجوهرات معاً، ما يجعلها حديث المتابعين دائماً، بسبب فخامة قطع المجوهرات التي تظهر بها، إلى جانب أسعارها الباهظة للغاية.
مجوهرات ياسمين صبري في "صاحبة السعادة"
ظهرت النجمة المصرية، في أحدث إطلالة لها، بفستان "ميدي" بنقشة الورود من العلامة التجارية "دولتشي أند غابانا" (Dolce & Gabbana)، وزيّنت مظهرها بطقم فاخر من المجوهرات بالذهب الأبيض المُرصع بالألماس والأحجار الكريمة الحمراء بتصميم التنس، مع سوار "LOVE" من دار كارتييه (Cartier)، يبلغ سعره نحو 11,100 دولار.
ساعة ذهبية فارهة
تفضل النجمة المصرية تنسيق الساعات الذهبية مع قطع المجوهرات العصرية، التي تختارها لإطلالتها، وفي جلسة تصوير حديثة، خاصة بحملة "كارتييه" الإعلانية، خطفت ياسمين الأنظار بإطلالة باللون الأحمر، مع ساعة "لا بانتير" (LA PANTHÈRE)، المصنوعة من الذهب الوردي عيار 18 قيراطاً، مع ميناء من الذهب الوردي، ومؤشر ألماس قطع بريانت، وطقم حافظة ورأس النمر مع 432 ألماسة قطع بريانت (2.48 قيراط)، وعيون الزمرد بشكل كمثريّ (0.15 قيراط)، وأنف أونيكس أسود.
المصدر: زهرة
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