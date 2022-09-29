منة عرفة: لهذا السبب فشلت كل علاقاتي!

حلّت الفنانة منة عرفة ضيفةً على برنامج The Blind Date Show، الذي تدور فكرته حول لقاء بين شاب وفتاة يتعرفان الى بعضهما البعض من خلال أسئلة عن الشخصية وطريقة التفكير.

وخلال الحلقة تحدثت منة عن أسباب فشل علاقاتها السابقة، مشيرةً إلى أنها ارتبطت ثلاث مرات تنوعت ما بين خطوبة وزواج، ومؤكدةً أن الخيانة كانت السبب الأساسي في فشل علاقاتها.

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وفي جانب آخر، ردّت منة عرفة على ما كتبه طليقها محمود المهدي واتهامه لها بالخيانة وتأكيده أن تدخل والدتها كان سبباً في الطلاق... حيث نشرت عبر خاصية القصص القصيرة الملحقة بحسابها في "إنستغرام" بعض الحكم حتى تعلّق على الحالة التي وصلت إليها.

ونشرت صورة كتب فيها: "يراك وأنت تحارب كل ما حولك، بإيمانك العظيم، أنه لن يخيب آمالك، يراك وأنت تصمد بدعائك وإصرارك، بالرغم عن كل شيء واجهك وما زال يواجهك، يراك وأنت تستيقظ كل يوم مؤمنًا بأن الله معك، فمن سيكون عليك، أما زلت لست مطمئناً وأمرك بين يدي الرحمن الرحيم".

وكان آخر أعمال منة عرفة، مسلسل "شارع 9" الذي عُرض بداية العام الجاري، وهو من بطولة: رانيا يوسف، محمود عبد المغني، نرمين الفقي، نضال الشافعي، سميرة صدقي، أحمد سلامة، هدى الإتربي، تأليف الدكتور حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبد الخالق.

كما شاركت في حكاية "حلم حياتي" ضمن الجزء الثاني من مسلسل "إلا أنا"، وهي بطولة: مايان السيد، تيام قمر، يوسف عثمان، مروة أنور، قصة يسري الفخراني وتأليف يوسف وجيه وإخراج ياسمين أحمد كامل.