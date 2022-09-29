اعلامية مصرية تحدث ضجة بصورها قبل عمليات التجميل (صور)

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة صور قديمة للإعلامية ياسمين عز، ظهر فيها واضحاً خضوعها لعمليات تجميل متعددة، غيرت شكلها الخارجي بشكل تام.





وإعتبر المتابعون أن ياسمين كانت تمتلك صفات وملامح جميلة سابقاً ولكنها مختلفة بعض الشيء عن ملامحها الحالية.

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وكانت ياسمين قد أحدثت جدلاً واسعاً في تصريحها الأخير، بعد أن عن دافعت الممثلة ياسمين صبري خصوصاً بعد أن شبهتها بالفنانة فاتن حمامة.

وقالت ياسمين عز: "الناس بتتكلم عن ياسمين صبري وعن مسلسل الشادر اللي اعتذرت عنه في هدوء تام، ومن غير ما تذكر الأسباب.. من حقها.. من حق أي فنان إنه يعتذر عن عمل. مينفعش حد يطلع يقول إنها لم تعتذر وأنه تم استبعادها، لأنها غير مناسبة للشخصية أو مش هتعرف تعمل الدور دا مينفعش وغير مقبول".

وأضافت: "أما نيجي نتكلم عن ياسمين صبري مينفعش نقول كدا دي مش ممثلة جديدة.. فيه حملة بتتعمل على الفنانة ياسمين صبري بقالها فترة ومش عارفين سببها مين ولا مين وراها، ومش قادرة أفهم سر شماتة البعض فيها بهذه الطريقة".

وتابعت: "مينفعش نقول إنها اعتذرت عن مسلسل الشادر لأنها مش مناسبة للدور أو مش عارفة تمثل.. الكلام دا عيب في حق نجمة كبيرة زي ياسمين صبري بقالها كتير بتمثل، وكل الجمهور حبها وحب طريقتها في التمثيل".

وختمت : "ياسمين صبري نفس مدرسة فاتن حمامة في التمثيل وبتمثل بهدوء زيها، ودلوقتي اتطورت أكتر وحرام نقطع فيها وننتقدها كدا وتقدر تمثل كل الأدوار.. ولا عشان في حالها يبقى حقها مُستباح؟، وأول عمل ليها كلنا كنا منبهرين بآدائها وهي ماشاء الله عندها القبول والموهبة".